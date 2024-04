I bombardamenti non hanno ancora fermato attacchi dei militanti

New York, 18 gen. (askanews) – Il presidente americano, Joe Biden, in partenza per il Nord Carolina ha detto ai reporter che gli attacchi militari statunitensi contro i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran nello Yemen, continueranno.Biden ha anche riconosciuto che i bombardamenti americani e britannici non hanno ancora fermato gli attacchi dei militanti alle navi in transito nel Mar Rosso.