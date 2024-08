M.O.: Biden chiama leader Italia, Gb, Francia e Germania

Dichiarazione congiunta: “Iran abbandoni rappresaglia”

Roma, 12 ago. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto una call con i suoi omologhi di Italia, Regno Unito, Francia e Germania per discutere delle tensioni in Medio Oriente. Lo ha annunciato il consigliere per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

“Il presidente Biden ha trascorso un po’ di tempo questa mattina parlando con i suoi omologhi del Regno Unito, della Francia, della Germania e dell’Italia”, ha detto Kirby ai giornalisti.

“Quella chiamata ha avuto luogo a metà mattina, in gran parte per discutere di queste tensioni in Medio Oriente, in gran parte per consentire a tutti i leader di ripetere ciò che hanno detto prima in termini di riaffermazione della difesa di Israele e della necessità di mettere in atto un cessate-il-fuoco”.

I leader hanno poi diffuso una dichiarazione congiunta, invitando l’Iran ad abbandonare i suoi piani di un attacco di rappresaglia contro Israele.

“Noi, leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia abbiamo discusso della situazione in Medio Oriente”, si legge nella dichiarazione. “Abbiamo invitato l’Iran a ritirare le sue continue minacce di un attacco militare contro Israele e abbiamo discusso delle gravi conseguenze per la sicurezza regionale qualora un simile attacco dovesse verificarsi”.

I leader hanno anche invitato Israele e Hamas a “rispettare le loro responsabilità” nel raggiungere un accordo di cessate-il- fuoco a Gaza, aggiungendo che “non c’è altro tempo da perdere”.