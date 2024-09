M.O., Biden convoca meeting sicurezza su cessate-il-fuoco

Per fare il punto sulla situazione

Roma, 9 set. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrebbe convocare in giornata la sua squadra di sicurezza nazionale per discutere gli attuali colloqui sul cessate il fuoco fra Israele e Hamas, dopo che negli ultimi giorni funzionari statunitensi hanno detto a colleghi del Qatar e dell’Egitto che le nuove richieste di Hamas riguardo allo scambio ostaggi-prigionieri va oltre gli accordi precedenti.

I funzionari statunitensi hanno chiesto alle loro controparti di fare pressione su Hamas affinché faccia un passo indietro rispetto alle nuove richieste, che hanno citato come il principale ostacolo alla conclusione di un accordo, più dei disaccordi sul Corridoio di Filadelfia.

I funzionari statunitensi hanno inoltre continuato a lavorare per una proposta ponte da presentare a tutte le parti, anche se devono ancora trovare una formula funzionante poiché all’interno della Casa Bianca è cresciuto lo scetticismo sul fatto che entrambe le parti vogliano davvero un accordo.