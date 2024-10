M.O., Blinken discute di Medio Oriente con l’Arabia Saudita

Sottolineata “importanza del supporto internazionale per Unifil”

Milano, 6 ott. (askanews) – Il Segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha parlato di Medio Oriente con il Ministro degli Esteri saudita, il Principe Faisal bin Farhan Al Saud. I due responsabili degli Esteri hanno parlato della necessità di rispettare la risoluzione ONU 1701, affinché i civili su entrambi i lati del confine libanese-israeliano possano tornare indietro.

La risoluzione, adottata alla fine della guerra del Libano nel 2006, sostiene la smilitarizzazione in un’area compresa tra il confine e il fiume Litani, che si trova a circa 30 chilometri all’interno del territorio libanese. La milizia Hezbollah appoggiata dall’Iran ha ripetutamente violato questo accordo.

Blinken e Farhan hanno anche discusso della necessità di un sostegno internazionale alle forze di difesa libanesi, nonché del sostegno alle forze di mantenimento della pace delle Nazioni Unite Unifil, che monitorano le aree di confine da diversi decenni. “Hanno sottolineato gli sforzi in corso per finanziare e supportare le Forze armate libanesi e l’importanza del supporto internazionale per l’Unifil” si sottolinea in una nota dal Dipartimento di Stato Usa. “Hanno anche discusso dell’urgente situazione umanitaria in Libano e degli sforzi di risposta, tra cui il recente annuncio degli Stati Uniti di quasi 157 milioni di dollari in assistenza”, si aggiunge.

Il Segretario e il Ministro degli Esteri hanno continuato le loro discussioni sugli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco duraturo a Gaza per liberare tutti gli ostaggi, consentire un’ondata di assistenza umanitaria e alleviare le sofferenze dei civili. Blinken ha ringraziato il Ministro degli Esteri per il ruolo cruciale dell’Arabia Saudita in queste e altre sfide regionali e globali.