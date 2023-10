M.O., Blinken: valico di Rafah “sarà aperto”

Meccanismo per “ottenere assistenza e farla arrivare a persone”

Milano, 15 ott. (askanews) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha promesso che il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto “sarà aperto” dopo l’incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah el Sisi.

“Rafah sarà aperto”, ha detto. “Stiamo mettendo in atto con le Nazioni Unite, con l’Egitto, Israele e altri, il meccanismo attraverso il quale ottenere assistenza e farla arrivare alle persone che ne hanno bisogno”, ha detto secondo i media Usa.

Israele ha chiuso i suoi due valichi di frontiera con Gaza e imposto un “assedio totale” al territorio, bloccando le forniture di carburante, elettricità e acqua. Ciò ha lasciato il valico di Rafah come l’unico sbocco praticabile per far uscire le persone dall’enclave e farvi entrare i rifornimenti.

Ha lasciato il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto come l’unico sbocco praticabile per far uscire le persone dall’enclave – e farvi entrare i rifornimenti. Ma il valico è stato chiuso per gran parte della scorsa settimana: né gli abitanti di Gaza né i cittadini stranieri sono stati in grado di attraversarlo.