M.O., Calenda: sanzionare Ben Gvir e Smotrich, Israele va fermato

Roma, 25 ago. (askanews) – “Nella mia vita politica sono sempre stato amico dello Stato di Israele. L’ho criticato quando andava fatto ma ne ho sempre sostenuto il diritto alla difesa. Ogni giorno lo vedo trasformarsi in una macchina che infligge morte e sofferenza con un distacco emotivo – purtroppo molto diffuso all’interno del paese – inimmaginabile”. Lo ha scritto su X il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Israele – ha aggiunto – va fermata. Alla riapertura del parlamento presenteremo una proposta per sanzioni individuali nazionali contro i criminali Ben Gvir e Smotrich. Vedremo se il Governo – almeno riguardo a questi due pericolosi delinquenti – avrà la forza di agire”, ha concluso Calenda.