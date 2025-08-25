lunedì, 25 Agosto , 25
mo.,-calenda:-sanzionare-ben-gvir-e-smotrich,-israele-va-fermato
M.O., Calenda: sanzionare Ben Gvir e Smotrich, Israele va fermato

M.O., Calenda: sanzionare Ben Gvir e Smotrich, Israele va fermato

AttualitàM.O., Calenda: sanzionare Ben Gvir e Smotrich, Israele va fermato
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 25 ago. (askanews) – “Nella mia vita politica sono sempre stato amico dello Stato di Israele. L’ho criticato quando andava fatto ma ne ho sempre sostenuto il diritto alla difesa. Ogni giorno lo vedo trasformarsi in una macchina che infligge morte e sofferenza con un distacco emotivo – purtroppo molto diffuso all’interno del paese – inimmaginabile”. Lo ha scritto su X il leader di Azione, Carlo Calenda.

“Israele – ha aggiunto – va fermata. Alla riapertura del parlamento presenteremo una proposta per sanzioni individuali nazionali contro i criminali Ben Gvir e Smotrich. Vedremo se il Governo – almeno riguardo a questi due pericolosi delinquenti – avrà la forza di agire”, ha concluso Calenda.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.