M.O., capo negoziatore di Hamas conferma: sabato liberi sei ostaggi

Al Hayya: “Restituiremo a Israele quattro corpi giovedì”

Gaza, 18 feb. (askanews) – Hamas rilascerà sabato sei ostaggi israeliani ancora in vita detenuti nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato Khalil al Hayya, capo negoziatore del movimento islamico palestinese. “Il movimento e la resistenza hanno deciso di liberare sabato 22 febbraio gli ultimi prigionieri israeliani viventi” il cui rilascio era previsto nella prima fase dell’accordo di tregua, ha detto in un discorso trasmesso da al Aqsa TV, il canale televisivo di Hamas.Hamas ha anche confermato che restituerà giovedì a Israele i corpi di quattro ostaggi, tra cui quelli della famigliaBibas. “Abbiamo deciso di restituire quattro corpi giovedì” in cambio dei quali Israele “libererà sabato” un numero di prigionieri determinato nel quadro dell’accordo di tregua in vigore dal 19 gennaio, ha dichiarato ancora il capo negoziato di Hamas su al Aqsa TV.Yarden Bibas, la moglie Shiri e i figli Ariel e Kfir, vennero rapiti nella loro casa nel kibbutz Nir Oz durante l’attacco del 7 ottobre 2023. I due bambini avevano allora rispettivamente 4 anni e nove mesi. Yarden Bibas è stato rilasciato all’inizio del mese.