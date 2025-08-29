M.O., Conte convoca iscritti M5S: oggi voto on line su aiuti a Gaza

Roma, 29 ago. (askanews) – Gli iscritti del Movimento 5 stelle votano nella giornata di oggi, venerdì 29 agosto, dalle 10 alle 22, per decidere se destinare agli aiuti umanitari per la popolazione palestinese di Gaza una quota delle cosiddette “restituzioni” degli eletti, cioè della parte di indennità che parlamentari e consiglieri regionali stellati non tengono per sé. La procedura è quella consueta della convocazione con la firma del presidente M5S Giuseppe Conte, comparsa sul sito del Movimento e nelle caselle email degli iscritti, dell’assemblea nazionale, in forma ovviamente virtuale.

“Care/i amiche/i, nella striscia di Gaza – scrive l’ex premier – continuano le plateali e sistematiche violazioni del diritto internazionale umanitario da parte del governo criminale di Netanyahu nei confronti del popolo palestinese. Siamo ormai al cospetto di una gravissima emergenza umanitaria. Abbiamo deciso di dare un aiuto concreto alla popolazione stremata dalla guerra e dalla carestia. Per questa finalità, nell’ambito delle iniziative di carattere nazionale destinate ad alleviare la crisi umanitaria della popolazione palestinese a Gaza, proponiamo di aderire all’iniziativa dell’associazione Music for Peace che, in collaborazione con altre organizzazioni, si unirà alla Global Sumud Flotilla, che ha avviato una raccolta urgente di aiuti umanitari da portare alla popolazione palestinese. Proponiamo pertanto di donare fino a 1 milione di euro delle restituzioni dei parlamentari e dei consiglieri regionali per questa finalità”.

“Pertanto, ricorrendo le ragioni di urgenza e acquisito il parere favorevole del Comitato di Garanzia per la riduzione dei termini di preavviso a meno di 24 ore, è convocata – si legge ancora sul sito del Movimento – per la giornata di venerdì 29 agosto 2025 dalle 10.00 alle 22.00 l’assemblea degli iscritti mediante lo strumento della consultazione in rete con il seguente ordine del giorno: 1. votazione della proposta di destinare fino a 1 milione di euro per aiuti umanitari alla popolazione palestinese della striscia di Gaza”.

“Ciascun iscritto – precisa il testo sottoscritto da Conte – sarà chiamato a votare il seguente quesito ‘Sei d’accordo con la proposta di donare fino a un milione di euro delle restituzioni dei parlamentari e dei consiglieri regionali per finanziare iniziative volte a destinare aiuti umanitari alla popolazione palestinese nella striscia di Gaza per il tramite dell’associazione Music for Peace?'”