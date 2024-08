M.O., Crisi Israele-Libano, Usa: Biden monitora situazione

Austin, oggi ha parlato con il suo omologo israeliano, Yoav Gallant

Milano, 25 ago. (askanews) – Israele ha condotto attacchi aerei in Libano in quella che ha descritto come un’azione preventiva prima di un attacco su larga scala pianificato da Hezbollah , e Hezbollah ha lanciato una salva di droni e razzi contro il nord di Israele, in una significativa escalation di un conflitto transfrontaliero latente.

Dagli Stati Uniti, il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale, Sean Savett, ha affermato che il presidente americano Joe Biden sta monitorando attentamente la situazione in Israele e in Libano. “Sotto la sua direzione, alti funzionari statunitensi hanno comunicato costantemente con le loro controparti israeliane” ha detto. “Continueremo a sostenere il diritto di Israele a difendersi e continueremo a lavorare per la stabilità regionale”.

Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, oggi ha parlato con il suo omologo israeliano, Yoav Gallant, delle difese di Israele contro Hezbollah. Austin “ha ribadito l’impegno ferreo degli Stati Uniti nella difesa di Israele contro qualsiasi attacco da parte dell’Iran e dei suoi partner e delegati regionali”, si legge in una nota.

Le Forze di difesa israeliane (IDF) stanno descrivendo i loro attacchi aerei come un’azione preventiva di “autodifesa” di fronte a un imminente attacco missilistico e missilistico di Hezbollah , e hanno avvertito che è imminente una risposta “estesa” di Hezbollah. La domanda più importante ora è se il ciclo di escalation può essere contenuto prima che diventi una guerra più ampia.

L’IDF sostiene che Hezbollah abbia tentato di dirigere attacchi contro le basi del Mossad e dell’intelligence militare nel centro di Israele, scrive Haaretz. Hezbollah non ha commentato direttamente la questione, ma afferma, secondo i media libanesi, di aver colpito un “obiettivo importante” nel profondo di Israele. L’entità dei danni in Israele non è ancora chiara.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver effettuato domenica ulteriori attacchi contro i lanciarazzi di Hezbollah nel Libano meridionale, poche ore dopo aver annunciato quello che ha definito un attacco preventivo contro il gruppo libanese. “Nell’ultima ora, le IDF (Forze di difesa israeliane) hanno colpito i lanciatori di Hezbollah in diverse aree del Libano meridionale per rimuovere le minacce”, ha affermato l’esercito.

Israele ha dichiarato lo stato di emergenza di 48 ore, conferendo poteri speciali all’esercito.