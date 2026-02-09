lunedì, 9 Febbraio , 26

Ue, Vannacci via dai Patrioti: il generale passa al gruppo Misto

(Adnkronos) - L'europarlamentare Roberto Vannacci, uscito dalla Lega...

Russia, ambasciatore in Italia: “Dialogo con noi? Roma chiami e Mosca risponderà”

(Adnkronos) - "Di per sé, la dichiarazione di...

Askatasuna, l’annuncio dei militanti: “In piazza a Roma il 28 marzo”

(Adnkronos) - Dopo la manifestazione nazionale e gli...

Giornata epilessia, neurologi: “Nuovi farmaci riducono crisi ma stigma e limiti restano”

(Adnkronos) - In occasione della Giornata internazionale dell'epilessia...
M.O, don Biallo (ORP): il Papa vuole visitare la Giordania

“Paese persegue la pace, sicurezza qui è totale”

Wadi Rum (Giordania), 9 feb. (askanews) – “Abbiamo la certezza che Papa Leone ha un desiderio molto grande e molto profondo di venire in questa terra. Tutti i Papi, da Paolo VI in poi sono venuti in Giordania e hanno dato testimonianza del valore e del significato profondo che questa terra giordana, insieme a Israele e Palestina, ha per il popolo cristiano”. Ad auspicare che Papa Prevost possa recarsi in Giordania è don Giovanni Biallo, assistente spirituale dell’Opera romana pellegrinaggi, che si trova in Giordania per accompagnare un gruppo di giornalisti e sacerdoti nel Paese arabo.”La sicurezza in Giordania – dice – è sempre stata grande, totale. Siamo venuti continuamente anche nei momenti più difficili e di maggiore tensione in Israele e Palestina. La Giordania è un paese che persegue la pace, e quindi è ricercato dai pellegrini, dai visitatori di tutto il mondo per la bellezza dei luoghi e per noi pellegrini, per noi persone di fede, per noi cristiani, per il significato profondo che questi luoghi hanno nel contesto della tradizione cristiana”.”La Giordania è terra santa, se la intendiamo come quei luoghi in cui si sono realizzati i racconti della scrittura – prosegue il sacerdote incontrando i giornalisti del deserto di Wadi Rum, durante il pellegrinaggio organizzato da Opera Romana Pellegrinaggi (in collaborazione con Royal Jordanian, con Jordan Tourism Board e con Ministry of Tourism) -. Inoltre, se chiamiamo Terra Santa la Terra del Santo, cioè dove Gesù è passato, anche la presenza di Gesù in questa terra, il suo battesimo a Betania ad esempio, è testimonianza che questa terra è stata percorsa dai passi del Signore”.

