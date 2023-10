M.O., esercito Israele ordina evacuazione a 1,1 mln civili a Gaza

Spostarsi a sud entro 24 ore “per la propria sicurezza”

Roma, 13 ott. (askanews) – L’esercito israeliano ha ordinato a 1,1 milioni di civili di Gaza City di evacuare dalle loro case: “L’IDF chiede l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case verso sud per la loro sicurezza e protezione”.

“L’organizzazione terroristica Hamas ha intrapreso una guerra contro lo Stato di Israele e Gaza City è un’area in cui si svolgono le operazioni militari. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza”, recita l’avvertimento dell’esercito israeliano in cui si aggiunge che il rientro nella città sarà possibile soltanto quando ci sarà un altro annuncio.

“I terroristi di Hamas si nascondono nella città di Gaza all’interno di tunnel sotto le case e all’interno di edifici popolati da innocenti civili di Gaza. Civili di Gaza City, evacuate a sud per la vostra sicurezza e quella delle vostre famiglie e prendete le distanze dai terroristi di Hamas che vi usano come scudi umani”, prosegue l’allerta dell’Idf.

L’esercito ha sottolineato che “farà grandi sforzi per evitare di danneggiare i civili”. Il portavoce, il contrammiraglio, Daniel Hagari ha dichiarato: “Stiamo combattendo un gruppo terroristico, non la popolazione di Gaza. Vogliamo che i civili non subiscano danni, ma non possiamo convivere con il dominio di Hamas-Isis vicino al nostro confine”. E l’ordine di evacuazione per i palestinesi dall’area ha lo scopo di garantire “libertà di azione e di rendere maggiore il danno” contro Hamas.

L’Onu ha affermato che una evacuazione di queste dimensioni entro 24 è impossibile e Hagari ha ammesso che “ci vorranno diversi giorni”, ma “stiamo trasmettendo (l’avvertimento) attraverso i canali di comunicazione e in arabo, ci sono modi affinché il messaggio raggiunga la popolazione”.