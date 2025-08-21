giovedì, 21 Agosto , 25
M.O., esercito israeliano: al via piano per occupazione Gaza City

Circa 130mila riservisti saranno richiamati per l’operazione

Tel Aviv, 21 ago. (askanews) – La portavoce dell’esercito israeliano Effie Defrin ha annunciato che è già in corso un’operazione per conquistare Gaza City. “Non stiamo aspettando, abbiamo avviato le operazioni preliminari e le fasi iniziali dell’attacco a Gaza City, e le forze dell’IDF stanno già controllando la periferia di Gaza City”, ha annunciato Defrin durante un briefing con la stampa mercoledì. Il piano viene descritto come il primo passo di un’operazione più ampia.Circa 130mila riservisti saranno richiamati per l’operazione e il servizio dei soldati riservisti già in servizio sarà prolungato di circa un mese.

