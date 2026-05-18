lunedì, 18 Maggio , 26

Elon Musk perde la causa contro OpenAi, per la giuria accuse prescritte

(Adnkronos) - Elon Musk perde la causa contro...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala. Pd e M5S crescono

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia cala, Pd e M5S...

Cannes, Chiara Ferragni torna sulla Croisette in grande stile dopo 5 anni

(Adnkronos) - Chiara Ferragni è tornata sulla Croisette....

Juventus, l’ombra di Conte su Spalletti: per i bookie prende quota il grande ritorno

(Adnkronos) - L’ombra di Antonio Conte si fa...
HomeVideo NewsM.O., Flotilla, Tajani: risultano nove italiani fermati, rilasciateli
mo.,-flotilla,-tajani:-risultano-nove-italiani-fermati,-rilasciateli
M.O., Flotilla, Tajani: risultano nove italiani fermati, rilasciateli
Video News

M.O., Flotilla, Tajani: risultano nove italiani fermati, rilasciateli

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Seguiamo da stanotte con ambasciata Tel Aviv e Cipro

Modena, 18 mag. (askanews) – “Pare che siano nove gli italiani che sono stati fermati, noi chiediamo che vengano immediatamente rilasciati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di un incontro in Prefettura a Modena, sulla vicenda della Flotilla intercettata da Israele al largo di Cipro.”Stiamo seguendo la vicenda da questa notte con la nostra ambasciata a Tel Aviv, con il nostro consolato, con l’ambasciata d’Italia a Cipro – ha aggiunto Tajani -. Abbiamo già mandato i nostri messaggi. Abbiamo chiesto che venissero comunque tutelati i nostri concittadini e liberati il prima possibile, così come è accaduto per l’episodio di qualche settimana fa”.

Previous article
Modena, Tajani incontra i 4 cittadini “eroi”: hanno avuto coraggio
Next article
Gb, Starmer: non mi dimetto se Burnham vince suppletive Makerfield

POST RECENTI

Video News

Gb, Starmer: non mi dimetto se Burnham vince suppletive Makerfield

Botta e risposta tra il premier e il sindaco di Greater ManchesterLondra, 18 mag. (askanews) - Botta e risposta tra il sindaco della Greater Manchester...
Video News

Modena, Tajani incontra i 4 cittadini “eroi”: hanno avuto coraggio

"Per loro un riconoscimento, su cittadinanza vede ministero Interno"Modena, 18 mag. (askanews) - "Ho incontrato le 4 persone che hanno fermato questo giovane armato di...
Video News

Ebola, aiuti Oms arrivano in Rd Congo; Msf: difficile isolare contatti

Nell'Ituri oltre 90 morti sospette e 350 casi segnalatiMilano, 18 mag. (askanews) - Nella Repubblica democratica del Congo arrivano i primi aiuti dell'Oms contro la...
Video News

Global Sumud Flotilla, Israele arresta 100 attivisti, 12 sono italiani

Le immagini fanno il giro dei social, è secondo abbordaggio missioneRoma, 18 mag. (askanews) - Dodici cittadini italiani sarebbero stati prelevati in acque internazionali dalla...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.