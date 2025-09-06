M.O., folla enorme a Gerusalemme contro il “traditore” Netanyahu

sabato, 6 Settembre , 25

Milano, 6 set. (askanews) – Si stima che decine di migliaia di persone abbiamo preso parte a una manifestazione per un accordo sulla presa di ostaggi fuori dalla residenza del Primo Ministro a Gerusalemme, rendendola una delle più grandi proteste nella capitale sulla questione.

Le foto aeree mostrano Paris Square e le strade circostanti gremite di masse di persone che chiedono un accordo; la folla tiene in alto un grande nastro giallo a sostegno degli ostaggi trattenuti a Gaza.

Rivolgendosi alla numerosa folla, Einav Zangauker, la madre dell’ostaggio Matan Zangauker, definisce il primo ministro Benjamin Netanyahu il peggior nemico del popolo ebraico.

“Ci hanno fatto dei pogrom, ma tu, Benjamin Netanyahu, ti elevi al di sopra di tutti loro”, afferma Zangauker, che è stato tra i più accesi critici del premier. Zangauker accusa Netanyahu di estendere la guerra a Gaza, nonostante gli avvertimenti di alcuni membri dell’apparato di sicurezza israeliano sui pericoli di tale azione, nel tentativo di cancellare il 7 ottobre dalla sua eredità.

“La vostra unica eredità è il massacro e il fallimento del 7 ottobre”, afferma.

