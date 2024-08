M.O., Guterres esorta Israele a concludere immediatamente operazione Idf in Cisgiordania

“proteggere civili, moderazione in uso della forza”

Roma, 29 ago. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto a Israele di cessare le sue operazioni militari in Cisgiordania dopo che le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver lanciato “un’operazione antiterrorismo” su larga scala mercoledì in cui sono stati uccisi almeno 11 palestinesi.

Il portavoce del segretario generale Onu, Stéphane Dujarric, ha affermato in una dichiarazione che Guterres è “profondamente preoccupato” per gli ultimi sviluppi in Cisgiordania e “condanna fermamente la perdita di vite umane, anche di bambini”.

Guterres “invita Israele a rispettare i suoi obblighi pertinenti ai sensi del diritto umanitario internazionale e ad adottare misure per proteggere i civili e garantire la loro sicurezza”, continua la dichiarazione. “Esorta le forze di sicurezza a esercitare la massima moderazione e a usare la forza letale solo quando è strettamente inevitabile per proteggere la vita”.

“Questi pericolosi sviluppi stanno alimentando una situazione già esplosiva nella Cisgiordania occupata e stanno ulteriormente minando l’Autorità Nazionale Palestinese”, prosegue la nota che sottolinea come “in definitiva, solo la fine dell’occupazione e un ritorno a un significativo processo politico che stabilisca una soluzione a due stati porrà fine alla violenza”.

“Le Nazioni Unite continueranno a lavorare con tutte le parti per raggiungere questo obiettivo, per cercare una de-escalation della situazione attuale e promuovere la stabilità nella regione”, ha sottolineato.