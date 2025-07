M.O., Guterres sull’allerta Ipc sulla carestia a Gaza: “Fatti innegabili”

Roma, 29 lug. (askanews) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha dichiarato che l’allerta IPC (Integrated Food Security Phase Classification) diffuso oggi sul “peggior scenario di carestia” in atto nella Striscia di Gaza “conferma ciò che temevamo: Gaza è sull’orlo della carestia”. Si tratta, per Guterres, di “fatti innegabili”.

“I palestinesi di Gaza stanno vivendo una catastrofe umanitaria di proporzioni epiche. Questo non è un avvertimento. È una realtà che sta avvenendo davanti ai nostri occhi”, ha aggiunto il segretario Onu, sottolineando che “il rivolo di aiuti deve trasformarsi in un oceano” per cui “cibo, acqua, medicine e carburante devono fluire a ondate e senza ostacoli” nell’enclave palestinese.

“Questo incubo deve finire – ha proseguito – per mettere fine a questo scenario saranno necessari i migliori sforzi di tutte le parti in causa, ora. Abbiamo bisogno di un cessate il fuoco umanitario immediato e permanente; del rilascio immediato e senza condizioni di tutti gli ostaggi; e di un accesso umanitario completo e senza restrizioni in tutta Gaza”.

“Questa è una prova per la nostra comune umanità, una prova che non possiamo permetterci di fallire”, ha concluso.