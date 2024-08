M.O., Hamas non parteciperà direttamente a colloqui Doha

Alto funzionario: impegnati su proposta Biden e risoluzione Onu

Roma, 14 ago. (askanews) – Hamas ha dichiarato che non parteciperà al nuovo ciclo di colloqui per il cessate-il-fuoco a Gaza, previsto per domani a Doha in Qatar, ma i mediatori prevedono di consultarsi con il gruppo palestinese successivamente. Lo scrive oggi l’agenzia di stampa Reuters, citata da The Times of Israel.

“Partecipare a nuovi negoziati permette all’occupazione di imporre nuove condizioni e di usare il labirinto delle trattative per compiere ulteriori massacri”, ha dichiarato a Reuters Sami Abu Zuhri, un alto funzionario di Hamas.

“Hamas è impegnata nella proposta che le è stata presentata il 2 luglio, basata sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite e sul discorso di Biden, e il movimento è pronto a iniziare immediatamente le discussioni su un meccanismo per attuarla”, ha detto Abu Zuhri.

L’assenza, tuttavia, non eslcude che possano esservi delle ricadute dei coloqui, visto che il gruppo palestinese mantiene aperta la comunicazione attraverso Egitto e Qatar.