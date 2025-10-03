M.O., Hamas: ok a rilascio ostaggi, Striscia a organismo palestinese

Roma, 3 ott. (askanews) – Il movimento palestinese Hamas ha annunciato di “accettare di rilasciare tutti gli ostaggi israeliani, vivi o cadaveri, in base alla proposta di Trump su Gaza” e si è detto disponibile a trasferire il governo della Sgtriscia di Gaza a un organismo palestinese. In una dichiarazione, Hamas ha dunque pubblicato la sua risposta al piano in 20 punti di Trump, dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva concesso al gruppo tempo fino a domenica per accettare o respingere la proposta. Il presidente degli Stati Uniti non ha specificato se i termini saranno soggetti a negoziazione, come auspicato dal gruppo palestinese.

Hamas non ha specificato se accetterà la clausola di disarmo, una richiesta di Israele e degli Stati Uniti che ha precedentemente respinto. Ma nella sua dichiarazione, il movimento ha precisato di essere pronto ad avviare immediatamente negoziati di mediazione per discutere i dettagli. Nella sua dichiarazione, Hamas ha affermato di “apprezzare gli sforzi arabi, islamici e internazionali, nonché gli sforzi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che chiedono la fine della guerra nella Striscia di Gaza, lo scambio di prigionieri e l’invio immediato di aiuti”, tra le altre condizioni.

Il movimento, al governo nella Striscia, ha affermato di annunciare la sua “approvazione al rilascio di tutti i prigionieri israeliani, sia vivi che morti, secondo la formula di scambio contenuta nella proposta del presidente Trump, con le necessarie condizioni sul campo per l’attuazione dello scambio”. Un alto funzionario di Hamas ha detto comunque ad al Jazeera che consegnare gli ostaggi trattenuti a Gaza entro 72 ore è “irrealistico e teorico”.

Inoltre, il gruppo ha espresso il suo accordo per trasferire il controllo della Striscia di Gaza “a un organismo palestinese, sulla base del sostegno arabo e islamico”. Tuttavia, l’organizzazione terroristica ha affermato che è necessario discutere “ulteriori questioni menzionate nella proposta di Trump”.

“Il movimento ribadisce il suo accordo per trasferire il controllo della Striscia di Gaza a un comitato palestinese composto da tecnocrati indipendenti, sulla base di un consenso nazionale palestinese e con il sostegno dei paesi arabi e islamici”, ha precisato Hamas.

Tra i 20 punti del piano di Trump figurano un cessate il fuoco immediato, uno scambio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas con prigionieri palestinesi detenuti da Israele, un ritiro israeliano graduale da Gaza, il disarmo di Hamas e l’introduzione di un governo di transizione guidato da un organismo internazionale.