M.O., Hamas: restiamo impegnati a rispetto cessate-il-fuoco a Gaza

Roma, 19 ott. (askanews) – Hamas resta impegnato nel rispetto del cessate-il-fuoco, dopo le notizie secondo cui miliziani armati hanno attaccato le truppe israeliane a Rafah questa mattina, inducendo le Idf (Forze di Difesa israeliane) a rispondere con attacchi aerei. Lo ha chiarito un alto funzionario del movimento integralista islamico palestinese, Izzat al Risheq, in una dichiarazione.

Risheq ha insistito sul fatto che “è l’occupazione a continuare a violare il cessate il fuoco e a cercare scuse per i suoi crimini”. Il “tentativo di (Benjamin) Netanyahu di sottrarsi ai suoi impegni avviene sotto la pressione della sua coalizione del terrore, mentre cerca di sfuggire alle sue responsabilità nei confronti dei mediatori”, ha accusato.