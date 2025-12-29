M.O., Houthi: mossa aggressiva il riconoscimento del Somaliland di Israele

Roma, 28 dic. (askanews) – Il leader del gruppo yemenita Houthi, Abdulmalik Badr al-Din al-Houthi, ha definito “una mossa aggressiva” la decisione di Israele di riconoscere la regione automona del Somaliland, affermando che tale misura “mira a dividere i paesi della regione, nell’ambito di un piano che non si limita alla Somalia, ma il cui obiettivo dichiarato è quello di cambiare il Medio Oriente”.

In un discorso riportato dall’emittente al Masirah, il leader Houthi ha sostenuto che Israele “mira, con questa mossa, a trasformare la regione del Somaliland in un punto d’appoggio per attività ostili contro la Somalia, i paesi africani, lo Yemen e gli Stati arabi”. Attività che “minacciano la sicurezza del Mar Rosso e del Golfo di Aden”.

“Non accetteremo che nessuna parte della Somalia diventi un punto d’appoggio per il nemico israeliano a scapito della sovranità della Somalia, della sicurezza del suo popolo o della stabilità della regione e del Mar Rosso”, ha proseguito il leader Houthi, sottolineando che il gruppo yemenita adotterà ogni possibile misura “per sostenere la Somalia, anche quella di considerare qualsiasi presenza israeliana nella regione del Somaliland come un obiettivo militare legittimo per le nostre forze armate, in quanto rappresenta un’aggressione contro la Somalia e lo Yemen e una minaccia alla sicurezza regionale”.