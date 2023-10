M.O., Israele: movimento sicuro per abitanti Gaza dalle 9 alle 15

“Idf consentirà la circolazione sicura lungo le strade indicate”

Milano, 14 ott. (askanews) – L’Esercito israeliano dice in lingua araba su X che consentirà il movimento sicuro per gli abitanti di Gaza su due strade principali a sud del territorio tra le 10.00 e le 16.00 locali (dalle 9 alle 15 italiane). “Nei giorni scorsi vi abbiamo lanciato un appello a lasciare Gaza City a sud di Wadi Gaza per preservare la vostra sicurezza” twitta l’Idf. “Desidero informarvi che l’Idf consentirà la circolazione sicura lungo le strade indicate tra le ore 10.00 e le ore 16.00” si aggiunge.

Si stima che decine di migliaia di palestinesi si siano diretti a sud dal nord di Gaza dopo l’ordine israeliano: un esodo secondo le Nazioni Unite, per le quali più di 400.000 palestinesi erano stati sfollati a causa delle ostilità prima dell’annuncio dell’Idf. Un movimento significativo di civili palestinesi verso sud è già stato segnalato anche da un portavoce dell’Idf.

Durante i raid nella Striscia di Gaza di venerdì, secondo il portavoce dell’Idf Daniel Hagari, l’esercito israeliano è riuscito a recuperare i corpi di diversi israeliani dispersi dall’attacco a sorpresa di Hamas di sabato scorso e ad avvisare le loro famiglie.