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M.O., Israele: operazione di terra contro obiettivi chiave in Libano
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M.O., Israele: operazione di terra contro obiettivi chiave in Libano

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Beirut condanna gli attacchi contro la missione Unifil

Beirut, 16 mar. (askanews) – L’esercito di Israele ha annunciato di aver avviato una “operazione terrestre mirata contro obiettivi chiave” nel sud del Libano, spingendo ulteriori forze più in profondità nell’area come parte di una zona cuscinetto ampliata, dopo che Hezbollah ha iniziato ad attaccare lo stato ebraico all’inizio di questo mese nel contesto del conflitto con l’Iran.Secondo quanto riferito dalle Forze di Difesa israeliane (Idf), durante l’operazione che mira ad ampliare “l’area di difesa avanzata” i soldati hanno incontrato e ucciso diversi combattenti dell’organizzazione militante libanese filoiraniana.Prima che le truppe entrassero nell’area, le Idf hanno dichiarato di aver effettuato massicci attacchi aerei e bombardamenti di artiglieria “per eliminare le minacce”.Il Libano ha condannato gli attacchi che domenica hanno preso di mira la missione di pace delle Nazioni unite (Unifil) nel sud del paese. La missione Onu è dispiegata nel sud del Libano con il compito di monitorare il cessate il fuoco e contribuire alla sicurezza lungo la linea blu che separa i due paesi.

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