m.o,-israele:-pronti-a-considerare-molto-seriamente-proposta-trump

Milano, 7 set. (askanews) – Secondo una fonte vicina al primo ministro Benjamin Netanyahu, Israele starebbe “considerando molto seriamente” la nuova proposta del presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump di liberare gli ostaggi e di cessate il fuoco. Ma “sembra che Hamas continuerà a rifiutare”, afferma la fonte.
La proposta di Trump prevede il rilascio di tutti gli ostaggi il primo giorno di tregua e, se i colloqui successivi daranno i loro frutti, la fine della guerra a Gaza, riporta Channel 12.
Hamas non ha ancora risposto. È considerato improbabile, da Israele, che il gruppo terroristico accetti un’offerta del genere.
Secondo la proposta, Hamas rilascerebbe tutti i 48 ostaggi, vivi e morti, il primo giorno, mentre Israele rilascerebbe centinaia di terroristi con le mani sporche di sangue e migliaia di altri prigionieri.
Inoltre, secondo il rapporto, le IDF annullerebbero l’imminente conquista di Gaza City e rimarrebbero fuori dalla città.