M.O., Katz: "Oggi un potente uragano colpirà i cieli di Gaza City"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 8 set. (askanews) – “Oggi un potente uragano colpirà i cieli di Gaza City e i tetti delle torri del terrore tremeranno”. Lo ha sottolineato in un post su X il Ministro della Difesa israeliano, Israel Katz.

“Questo è l’ultimo avvertimento per gli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza e negli alberghi di lusso all’estero: rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza verrà distrutta e voi sarete annientati”, ha scritto.

“Le Idf (Forze di Difesa israeliane) continueranno con i loro piani e ci stiamo preparando ad ampliare la manovra per sconfiggere Gaza”, ha aggiunto. Il messaggio arriva mentre Israele prepara il terreno per una grande offensiva per conquistare Gaza City, nella Striscia di Gaza settentrionale, una città dove alcuni milioni di residenti si erano rifugiati prima delle ultime evacuazioni; il premier Benjamin Netanyahu ha dichiarato ieri che oltre 100mila persone hanno finora lasciato l’enclave palestinese.

 

