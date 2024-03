M.O., Landini: Fermare subito il massacro del popolo palestinese

Chiediamo cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi

Milano, 9 mar. (askanews) – “La domanda molto precisa è quella che bisogna fermare questo massacro, bisogna cessare il fuoco, bisogna evitare il massacro del popolo palestinese. Noi siamo qui per dire in modo molto chiaro di difendere il popolo palestinese, chiediamo contemporaneamente il riconoscimento del popolo di Israele e vogliamo la pace. Questo che mi sembra il messaggio più forte: di fermare le guerre, è necessario che ci sia un intervento dello Stato, dei governi, delle nazioni, perché si agisca in questa direzione”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil,Maurizio Landini, che sta partecipando al corteo per la pace aRoma.”Chiediamo di liberare gli ostaggi, chiediamo di liberare i prigionieri, chiediamo di applicare quelle che sono le direttive dell’Onu che da tempo non vengono rispettate. E’ la stessa logica con la quale siamo scesi in piazza il 24 di febbraio in tutta Italia e intendiamo non fermarci perché è il momento di dire basta con le guerre e siamo qui anche per difendere il diritto di manifestare perché la democrazia e il diritto di manifestare si difende manifestandolo”.