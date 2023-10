M.O.,leader Hamas: pronti a guerra lunga, sorpresi da nostra avanzata

Barakeh: solo pochi sapevano in anticipo di attacco

Roma, 10 ott. (askanews) – Hamas è pronto a combattere una lunga guerra con Israele e utilizzerà gli ostaggi tenuti a Gaza per garantire il rilascio dei palestinesi detenuti in Israele e all’estero. Lo ha detto in un’intervista alla Associated Press, riportata dal quotidiano britannico The Guardian, Ali Barakeh, uno dei leader dell’organizzazione in esilio a Beirut, aggiungendo di essere sorpreso dal successo sul terreno dell’operazione.

“Ci siamo preparati bene per questa guerra e per affrontare tutti gli scenari, anche lo scenario di una lunga guerra”, ha detto, aggiungendo che Hamas utilizzerà gli ostaggi per garantire il rilascio delle persone detenute nelle carceri israeliane e persino di alcuni palestinesi imprigionati negl Stati Uniti. Barakeh ha detto che solo un piccolo numero di alti comandanti all’interno di Gaza era a conoscenza del piano di incursione in Israele e che anche i più stretti alleati del gruppo non erano stati informati in anticipo.

Barakeh ha negato che funzionari della sicurezza iraniani abbiano contribuito a pianificare l’attacco, ma ha aggiunto che alleati come l’Iran e gli Hezbollah libanesi “si uniranno alla battaglia se Gaza sarà sottoposta ad una guerra di annientamento”.

Ha detto che anche Hamas è rimasto sorpreso dalla portata dell’operazione, affermando che si aspettava che Israele prevenisse o limitasse l’attacco. “Siamo rimasti sorpresi da questo grande crollo”, ha detto Barakeh. “Stavamo progettando di di prendere prigionieri per scambiarli. Questo esercito è una tigre di carta”.

Bea