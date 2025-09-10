M.O., Mattarella: Gaza inaccettabile, popolazione affamata ed espulsa

Occupazione territori rende impossible soluzione

Lubiana, 10 set. (askanews) – “Quello che avviene a Gaza è inaccettabile, la popolazione ridotta alla fame, non è accettabile l’intenzione di espellere dal territorio o occupare i territori palestinesi rendendo impossibile la soluzione definitiva che è a vantaggio di tutti, anche della sicurezza di Israele”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine dell’incontro a Lubiana con la presidente slovena Natasa Pirc Musar.”In Medioriente – ha sottolineato il capo dello Stato – la condizione rimane drammatica, dopo la pagina nera del 7 ottobre con gli ostaggi ancora detenuti da Hamas in modo inammissibile”, perciò “è fondamentale il ruolo dell’Onu, apprezziamo il ruolo che la Slovenia ha nel consiglio di sicurezza per riaffermare la propensione al dialgo e a soluzioni non attraverso la forza delle armi ma con la convivenza civile e pacifica, questo accomuna Slovenia e Italia”.