M.O., Netanyahu elogia piano Trump per Gaza: approccio corretto

Solo coloro che rinunciano al terrorismo potranno tornare

Milano, 9 feb. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un’intervista a Mark Levin di Fox News, definisce il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di mandare via i palestinesi da Gaza “la prima idea nuova da anni”.

“Ha il potenziale per cambiare tutto a Gaza”, ha affermato Netanyahu, parlando con Levin della Fox in un’intervista preregistrata.

Si tratta della terza intervista concessa a un organo di stampa amico durante il viaggio di sei giorni a Washington, DC, evitando di parlare con quasi tutti i giornalisti israeliani presenti.

“Non uno sfratto forzato”, afferma Netanyahu, spiegando il piano presentato da Trump la scorsa settimana.

“Non pulizia etnica. Uscire da quello che tutti questi paesi e tutti questi benefattori dicono sia una prigione a cielo aperto. Perché vuoi tenerli in prigione?”

Netanyahu afferma che alla fine i cittadini di Gaza potranno tornare a casa, cosa che inizialmente Trump aveva detto non sarebbe accaduta.

“Date loro la possibilità di trasferirsi temporaneamente mentre ricostruiamo il posto fisicamente e mentre lo ricostruiamo anche in termini di radicalizzazione. Vuoi tornare? Devi rinnegare il terrorismo, ma puoi tornare”.

La sfida principale, afferma Netanyahu, è dove mandare la popolazione di Gaza.

Lui lo definisce un “approccio nuovo e corretto… un approccio nuovo, molto molto buono”.

Netanyahu nega che l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff lo abbia “convinto” a entrare nell’accordo in corso per il rilascio degli ostaggi con Hamas: “Abbiamo avuto una conversazione reale, non solo amichevole, ma faccia a faccia, e quello che è successo è che ho accettato questo accordo mesi fa. Hamas ha rifiutato l’accordo”.

Il primo ministro ha affermato di aver apprezzato il “sostegno iniziale” dell’amministrazione di Joe Biden all’inizio della guerra. Ma, secondo Netanyahu, mentre aumentava la pressione su Biden affinché cambiasse la sua posizione su Israele, la Casa Bianca ha affermato che se Israele entrasse a Rafah, “fermeremmo le armi”.

Secondo il premier, alcuni membri del suo governo avrebbero voluto porre fine alla guerra a Gaza, data l’opposizione degli Stati Uniti. E poi: “Se diventiamo uno stato vassallo, non sopravviveremo”, avverte.