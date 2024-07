M.O., Netanyahu: Israele sarà alleato Usa con qualsiasi presidente

Così il premier prima di partire per gli Stati Uniti

Tel Aviv, 22 lug. (askanews) – Israele “rimarrà un alleato di Washington, indipendentemente da chi sarà eletto presidente”. Così il primo ministro Benjamin Netanyahu, prima di partire per una visita negli Stati Uniti. Il premier ha parlato ai media mentre era accanto a Noa Argamani, ostaggio di Hamas e liberata il mese scorso.Il primo ministro ha spiegato che sarà impegnato in “un viaggio molto importante negli Stati Uniti in un momento in cui Israele combatte su sette fronti e in cui c’è grande incertezza politica a Washington”.”Cercherò di consolidare il sostegno bipartisan che è così importante per Israele. E dirò ai miei amici su entrambi i lati della navata che, indipendentemente da chi il popolo americano sceglierà come prossimo presidente, Israele rimane il suo alleato più indispensabile e più forte in Medio Oriente”, ha aggiunto, secondo quanto riportato dalla stampa israeliana.