M.O., Netanyahu: lo Stato palestinese a Gaza non si realizzerà

“L’ultima cosa che ora serve a Israele sono elezioni”

Gerusalemme, 28 gen. (askanews) – Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu assicura che non permetterà la creazione di uno Stato palestinese nella Striscia di Gaza, affermando che Israele manterrà il controllo della sicurezza. “Ho sentito dire che permetterò la creazione di uno Stato palestinese a Gaza, ma questo non è accaduto e non accadrà”, ha dichiarato Netanyahu durante una conferenza stampa a Gerusalemme.”L’ultima cosa” di cui Israele ha bisogno in questo momento è tenere elezioni ha poi chiarito Netanyahu, rispondendo a una domanda sul fatto che il prossimo voto nazionale si tenga come previsto.Quando gli è stato domandato se le elezioni si terranno secondo il calendario, Netanyahu ha risposto: “Questa è sia la mia aspirazione sia la mia speranza. E penso che tutti sappiano in quale situazione sensibile e insolita ci troviamo. L’ultima cosa di cui Israele ha bisogno in questa situazione è un’elezione”.”Abbiamo bisogno di stabilità, e non c’è bisogno che lo spieghi: è evidente. Spero che tutti comprendano la responsabilità nazionale richiesta in questo momento. Questo è tutto ciò che posso dirvi”, ha affermato.