M.O., Netanyahu: “Quella di Trump è prima idea originale da anni”

Il premier israeliano parla del suo incontro con il presidente Usa

Roma, 7 feb. (askanews) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un videomessaggio ha parlato del suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e della sua idea di allontanare i palestinesi da Gaza, definendola “la prima idea originale discussa da anni”. “Come sapete, l’altro ieri ho avuto un incontro storico con il presidente Trump, che ha segnato una svolta importante per il futuro di Israele. Durante questo incontro, ha discusso anche della sua idea per Gaza, per il dopo Hamas, e penso che dobbiamo ascoltare attentamente questa idea, perché è la prima idea originale discussa da anni.”