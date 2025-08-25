lunedì, 25 Agosto , 25

Us Open, il programma della seconda giornata: da Alcaraz al derby Cobolli-Passaro, i match di oggi

Temptation Island, Valerio e Arianna insieme allo stadio: la promessa mantenuta

Gaza, 5 giornalisti uccisi in raid su ospedale Nasser: chi sono

Giornalisti uccisi a Gaza, appello dell’inviata Onu Francesca Albanese: “Ora sanzioni a Israele”

M.O, padre Faltas: da due anni parlano di accordo, invece situazione peggiora

M.O, padre Faltas: da due anni parlano di accordo, invece situazione peggiora
Redazione-web
Di Redazione-web

“In due anni avremo 200mila tra morti e feriti”

Rimini, 25 ago. (askanews) – Descrive la situazione in tutta la Terra Santa, ma soprattutto a Gaza, come “terribile”. “Continuano ad esserci morti, feriti, distruzione”. “In due anni di guerra, si potrebbero avere anche 200mila tra morti e feriti”. È un bilancio terribile quello descritto da padre Ibrahim Faltas,vicario della Custodia di terra Santa, francescano che da anni si batte per una soluzione pacifica e di convivenza tra palestinesi e israeliani in Terra Santa.”La gente sta morendo di fame, di sete, di caldo – racconta padre Faltas ad askanews – e la situazione è molto difficile anche in tutta la Giordania. Tutti stanno soffrendo, i cristiani ma anche i musulmani, gli ebrei. Per non parlare dei famigliari degli ostaggi di cui nessuno sa niente. La situazione è davvero terribile”.Padre Faltas chiede preghiere per la sua terra anche se a volte la speranza sembra morire con la guerra. “Non vediamo via di uscita in questa situazione. Da due anni parliamo di un accordo – ribadisce – da due anni si dice che siamo vicini a un accordo, a una tregua, a un cessare il fuoco. Invece, non arriviamo ad un accordo, anzi siamo in una condizione sempre peggiore, giorno dopo giorno”.

