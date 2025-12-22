M.O., Pizzaballa visita centri medici e tende sfollati a Gaza City

Dopo Gaza torna a Gerusalemme per le celebrazione natalizie

Gaza City, 22 dic. (askanews) – Il Cardinale Pierbattista Pizzaballa ha visitato nel fine settimana diversi centri medici e umanitari nella Striscia di Gaza, così come “le tende delle famiglie sfollate sul lungomare di Gaza City, dove sono stati informati sulla situazione umanitaria e sanitaria”. Domenica ha presieduto la messa di Natale presso la parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza City per le celebrazioni natalizie. Poi ha fatto ritorno a Gerusalemme.