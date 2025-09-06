sabato, 6 Settembre , 25
mo.,-polizia-di-londra-arresta-manifestanti-pro-palestine-action
M.O., polizia di Londra arresta manifestanti pro Palestine Action

M.O., polizia di Londra arresta manifestanti pro Palestine Action

AttualitàM.O., polizia di Londra arresta manifestanti pro Palestine Action
Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 6 set. (askanews) – La polizia di Londra afferma di aver arrestato alcuni manifestanti anti-israeliani che sostengono Palestine Action. I manifestanti stanno marciando nel centro di Londra contro la guerra a Gaza. “Gli agenti hanno iniziato ad effettuare arresti per aver espresso sostegno all’organizzazione terroristica vietata Palestine Action durante la protesta organizzata da Defend Our Juries” si legge su X. Un gruppo di attivisti ebrei, Stop The Hate organizza una contro-manifestazione.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.