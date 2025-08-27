mercoledì, 27 Agosto , 25

Verbania, morto il bimbo di 3 anni caduto nella piscina di un b&b a Omegna

(Adnkronos) - È morto in ospedale il bambino...

West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni

(Adnkronos) - Una donna di 81 anni è...

Messina, cane trovato morto in una valigia

(Adnkronos) - Un cane è stato trovato morto...

Us Open, il programma della quarta giornata: da Paolini a Bellucci-Alcaraz, i match di oggi

(Adnkronos) - Quarta giornata di match agli Us...
M.O., Prodi: a Gaza perduto il patrimonio di ammirazione per Israele

M.O., Prodi: a Gaza perduto il patrimonio di ammirazione per Israele

Roma, 27 ago. (askanews) – Quello che accade a Gaza “Fa piangere il cuore e il cervello si rifiuta di credere a ciò che vede. Pensiamo solo alla trappola di ieri: si spara sull’ospedale, si aspetta che arrivino i soccorsi. È stato calpestato tutto, non solo le regole internazionali”. Lo ha detto Romano Prodi inm una intervista a Repubblica.

“Ho sempre ammirato – ha aggiunto l’ex presidente della Commissione europea – le prime generazioni d’Israele per la loro grande capacità di unire modernità a sacrificio e solidarietà. Questo patrimonio, oggetto di ammirazione della gran parte dell’umanità, è ora del tutto perduto”. L’Ue potrebbe bloccare gli accordi con Israele e riconoscere lo Stato di Palestina? “Dovrebbe, ma l’Europa non è in grado di decidere nulla”, ha replicato Prodi.

