M.O., Tajani: a sinistra cattivi maestri per trovare compattezza

Roma, 31 mag. (askanews) – “Sono indignato quando ascolto parole violente, anche in Parlamento, accusandoci di avere mani lorde di sangue solo perché questo serve per trovare compattezza della sinistra perché non hanno soluzioni, ma i cattivi maestri rischiano di fomentare odio non di costruire la pace, la pace si costruisce in maniera diversa. Nessuno come noi ha salvato bambini palestinesi”. Lo ha detto il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani nel suo intervento al congresso nazionale di Forza Italia Giovani in corso a Roma.