M.O., Tajani: Lavoriamo per convincere a trasformare tregua in pace

Roma, 21 ott. (askanews) – “Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per convincere Israele e Hamas a rinforzare una tregua fragile e a trasformarla in una vera pace”. Lo ha sottolineato, a proposito di Medio Oriente, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto a margine dell’evento a Palazzo Farnese “Premio Letterario Angelo Zanibelli, la parola che cura”.

Un impegno incentrato, ha affermato il capo della diplomazia italiana, “lavorando con gli Stati Uniti – sosteniamo il piano Trump in tutti i suoi punti – ma lavorando anche con Paesi come la Giordania, l’Egitto, il Qatar, i Paesi dell’area del Golfo, la Turchia: perché dobbiamo far sì che il Mediterraneo diventi un mare di pace e questo si può fare soltanto se finisce la guerra in Medio Oriente”.

“Quindi l’impegno”, ha evidenziato Tajani, “come siamo impegnati per l’Ucraina e la Russia, cercando di far arrivare un cessate-il-fuoco: anche lì non sarà facile, ma ce la mettiamo tutta”.

