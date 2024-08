M.O., Usa: posticipato viaggio segretario stato Blinken

Funzionari Usa non si aspettano attacco rappresaglia Iran oggi

Roma, 13 ago. (askanews) – Il Segretario di Stato americano Anthony Blinken ha posticipato la sua missione in Medio Oriente a causa dell’incertezza legata all’attacco di rappresaglia iraniano contro Israele. Lo ha riportato Axios.

Secondo la stessa fonte, ieri Blinken aveva programmato di partire per il Medio Oriente il giorno successivo, con i colloqui per il cessate il fuoco che sarebbero ripresi questa settimana tra Qatar, Egitto e Israele.

Allo stesso tempo, i funzionari statunitensi non si aspettano che l’Iran lanci un attacco contro Israele oggi, malgrado le indiscrezioni che parlano di un attacco imminente. La scorsa settimana, Egitto, Qatar e Stati Uniti hanno invitato Israele e Hamas a riprendere le discussioni sui termini di un cessate-il-fuoco giovedì 15 agosto. I leader dei tre Paesi si sono detti pronti a presentare una proposta finale per raggiungere un accordo.

Il movimento integralista islamico palestinese ha fatto sapere che non intende partecipare all’incontro del giorno di Ferragosto.