M.O., Vance: il piano di pace per Gaza va meglio di quanto pensassi

“Non ci saranno truppe americane a Gaza”

Gerusalemme, 21 ott. (askanews) – Il piano di pace per Gaza “sta andando meglio” di quanto J.D. Vance pensasse. Lo ha dichiarato lo stesso vice presidente americano, nel corso di una conferenza stampa durante il suo viaggio in Israele. Vance ha insistito che “non ci saranno truppe americane a Gaza. Il presidente degli Stati Uniti lo ha detto molto chiaramente. Tutti i nostri vertici militari lo hanno detto molto chiaramente. Quello che possiamo fare è fornire un utile coordinamento”.