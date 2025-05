M.O., verso rilascio ostaggio israelo-americano, segnale Hamas per Trump

Roma, 11 mag. (askanews) – I colloqui avviati tra gli Stati Uniti e Hamas hanno portato alla decisione di Hamas di rilasciare l’ostaggio americano-israeliano Edan Alexander, l’unico ostaggio americano ancora in vita a Gaza.

Il rilascio incondizionato sarebbe una dimostrazione di buona volontà nei confronti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si sta per recare nella Regione. L’inviato statunitense per il Medio Oriente STeve Witkoff arriverà in Israele domani in vista proprio del rilascio dell’ostaggio israelo-americano Edan Alexander che potrebbe avvenire nella stessa giornata.