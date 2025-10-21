martedì, 21 Ottobre , 25

M.O., vicepresidente Usa Vance è arrivato in Israele

Per una visita di due giorni per parlare di Gaza

Tel Aviv, 21 ott. (askanews) – Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è atterrato all’aeroporto israeliano Ben-Gurion. Dopo essere stato accolto all’aeroporto Ben Gurion dal ministro della Giustizia Yariv Levin, dall’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti Yechiel Leiter e dall’ambasciatore statunitense Mike Huckabee, Vance ha avuto un pranzo di lavoro con i principali collaboratori della Casa Bianca Steve Witkoff e Jared Kushner.La visita di due giorni di Vance in Israele è stata organizzata per garantire che il primo ministro Benjamin Netanyahu non violi la tregua e non lanci un’altra offensiva a Gaza. Washington sta infatti intensificado gli sforzi diplomatici per garantire il fragile cessate il fuoco in vigore tra Israele e Hamas a Gaza dal 10 ottobre.

