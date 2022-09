M5s: abolire l’Imu per gli italiani residenti allâ€™estero

ROMA – Il Movimento 5 Stelle propone l’abolizione dell’IMU e della tassa sui rifiuti sulla prima casa di proprietà degli italiani residenti all’estero.

LA PROPOSTA: EQUITÀ FISCALE PER IMMOBILI SPESSO VUOTI

Fabio Massimo Castaldo, coordinatore M5s del Comitato per i Rapporti europei e internazionali – durante l’evento di presentazione dei candidati del Movimento nella circoscrizione Estero – spiega: “Molto spesso questi immobili sono vuoti o vengono occupati solo una o due settimane l’anno durante le vacanze: togliere l’IMU è dunque una questione di equità fiscale, ma anche un modo per favorire il cosiddetto turismo delle radici e tenere vivi i legami storici e familiari di milioni di italiani che vivono e risiedono all’estero”.

I CANDIDATI M5S NELLE CIRCOSCRIZIONI ESTERO

Castaldo, presentando gli esponenti M5s in corsa per i seggi assegnati all’estero, dice: “I candidati del Movimento 5 Stelle sono presenti in tutte e quattro le ripartizioni della circoscrizione Estero. Molti di loro sono attivisti storici, altri si sono avvicinati più recentemente perché si riconoscono nelle nostre battaglie per l’ambiente e la transizione sostenibile. Sono convinto che con il loro impegno riusciremo a raggiungere ottimi risultati e a invertire la deprecabile tendenza di una partecipazione al voto molto bassa. Nel 2018 si era fermata al 29,84%, segno che le Istituzioni italiane vengono purtroppo percepite come distanti”.

IL PROGRAMMA 5 STELLE PER I RESIDENTI FUORI DALL’ITALIA

Il coordinatore del Comitato per i Rapporti europei conclude: “Il Movimento 5 Stelle con il suo programma, i suoi candidati e la leadership di Giuseppe Conte, lavorerà per rimuovere tutte le discriminazioni di natura burocratica, fiscale e pensionistica fra italiani residenti in Italia e italiani residenti all’estero. Siamo tutti italiani”.

