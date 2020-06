M5s alla resa dei conti sul congresso. Scontro Grillo-Di Battista

AGI – “Chiedo il prima possibile un congresso del Movimento 5 stelle in cui tutte le anime del Movimento possano dire la loro per costruire un’agenda politica. Così vedremo chi vince”. Lo ha detto Alessandro Di Battista intervistato a Mezz’ora in più, su Rai 3. Se Conte vuole fare il leader del Movimento “si deve iscrivere al M5s e partecipare al prossimo congresso”, aggiunge Di Battista.

Ma Beppe Grillo non sembra essere della stessa opinione: “Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto…ma ecco l’assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film ‘Il giorno della marmotta’”.

