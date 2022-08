M5S, Conte capolista alla Camera in quattro regioni. In Piemonte ‘comanda’ Appendino

ROMA – Sono stati pubblicati sul sito del Movimento 5 Stelle i risultati delle Parlamentarie 2022 e ufficializzati i candidati per i collegi plurinominali. Il presidente Giuseppe Conte si candida come capolista alla Camera in quattro regioni (Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia) e cinque collegi. In Piemonte, l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino è candidata come capolista a Montecitorio in tutti e quattro i collegi.

L’ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho è in corsa per un seggio in Emilia-Romagna e in Calabria, i vicepresidenti M5S Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa sono capilista rispettivamente in Toscana e Campania. Mentre la sottosegretaria Alessandra Todde è capolista in Sardegna e Lombardia.

EX CONSIGLIERE QUARTINI CAPOLISTA SU FIRENZE-PISA

Andrea Quartini, ex consigliere regionale toscano, sarà il capolista per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione plurinominale di Firenze-Pisa. “Le parlamentarie del M5S hanno definito la squadra delle persone candidate per le prossime elezioni politiche”, scrive Quartini sui propri canali social dopo aver ottenuto 524 preferenze. “Ringrazio tutti quanti per questo risultato, che mi rende orgoglioso per la stima e fiducia che mi avete dimostrato. Allo stesso tempo si amplifica il senso di responsabilità per i giorni a venire. Abbiamo un insieme di candidate e candidati straordinario. Ridiamo forza propulsiva al nostro movimento a partire dai nostri territori, dai nostri valori etici”.

IN CAMPANIA CONTE E COSTA CAPILISTA ALLA CAMERA

Il Movimento 5 Stelle schiera Giuseppe Conte e l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa capilista in Campania, rispettivamente nei collegi plurinominali Campania 1-01 e Campania 1 – 02 che comprendono la città di Napoli e i comuni dell’area metropolitana. Il nome dell’ex ministro era finito nell’elenco dei 15 candidati scelti da Conte da inserire in lista secondo un criterio di priorità.

Nella circoscrizione Campania 2, che include le altre province, i capilista sono Agostino Santillo, senatore uscente del casertano, e l’irpino Michele Gubitosa, eletto alla Camera nel 2018. Nel listino di Napoli dietro a Conte figurano Gilda Sportiello, deputata in corsa per il secondo mandato, l’uscente Raffaele Bruno e Claudia Majolo, avvocata 34enne di Napoli. Nel plurinominale Campania 1-02 in corsa, oltre a Costa, la deputata uscente Teresa Manzo, Alessandro Caramiello, consigliere comunale a Portici, e Carmen Di Lauro, eletta in parlamento quattro anni fa.

Nella circoscrizione Campania 2 si registrano le esclusioni dei parlamentari uscenti Fabio Di Micco e Antonio Del Monaco, inseriti tra i candidati supplenti del listino Campania 2 – 01 che include i nomi di Agostino Santillo, Enrica Alifano, Giuseppe Buompane e Mafalda Broccoli. Infine la lista Campania 2 – 02: Michele Gubitosa, Virginia Villani, Francesco Virtuoso e Alessandra Petrosino.

In Campania il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e la capogruppo al Senato Mariolina Castellone saranno i capilista del Movimento 5 Stelle al Senato. Entrambi i nomi erano stati inseriti nel listino dei 15 candidati scelti direttamente da Conte. Dopo l’esito delle cosiddette parlamentarie la lista per il Senato del collegio Campania 01 risulta così composta: Mariolina Castellone, Luigi Nave, Vincenza Aloisio e Orfeo Mazzella. Il collegio Campania 02: Stefano Patuanelli, Anna Bilotti, Francesco Castiello e Felicia Gaudiano.

PUGLIA, CONTE CAPOLISTA NEL COLLEGIO DI FOGGIA E BAT

È Giuseppe Conte il capolista del M5S nel collegio plurinominale della Camera di Foggia e Bat. Pubblicato l’esito delle parlamentarie grilline che si sono svolte lo scorso 16 agosto e che hanno definito le liste di candidati nei collegi plurinominali della Camera dei deputati e del Senato. Completano la lista del collegio Puglia 1, Carla Giuliano già deputata di San Severo, l’uscente Giorgio Lovecchio, già vicepresidente della V commissione della Camera, e Mariateresa Bevilacqua, consigliera comunale di Vieste. Per il collegio 2, relativo a Bari, a guidare la lista è Gianmauro Dell’Olio, senatore uscente, seguito dalla già deputata bitontina Francesca Anna Ruggiero, Dario La Forgia, attivista di Molfetta, e Angela Piarulli.

Per il collegio ionico in lizza ci sono l’ex senatrice Pasqua L’Abbate, il senatore uscente leccese Valerio Romano, la deputata uscente Angela Masi e l’attivista Giorgio Lacasella. Nel collegio 4 invece capolista è il coordinatore regionale del M5S Puglia Leonardo Donno, la deputata uscente Valentina Palmisano, Luca Macavero, attivista di Lecce, e Annalisa Urso. Al Senato invece guida il poker il senatore uscente Mario Turco, seguito da Giselle Naturale, dall’ex consigliere regionale Antonio Trevisi e da Maria Lorusso.

VICEPRESIDENTE M5S TURCO CAPOLISTA IN BASILICATA AL SENATO

Il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco è candidato capolista in Senato nel collegio della Basilicata, mentre il senatore uscente Arnaldo Lomuti guiderà la lista dei 5 Stelle alla Camera dei deputati. Nel listino per la Camera anche Viviana Verri, ex sindaca di Pisticci (Matera), ed Eustacchio Ruggieri. Al Senato in corsa Agnese Gallicchio, già eletta nel 2018 a palazzo Madama.

DUE DONNE CAPOLISTA IN MOLISE

I candidati del Movimento 5 Stelle in Molise sono Maria del Mirto, in corsa per il Senato, Annamaria Belmonte e Nicolino Di Michele, in lizza per la Camera dei deputati. Di Michele, consigliere comunale a Termoli, aveva ricevuto un maggior numero di preferenze rispetto a Belmonte alle cosiddette parlamentarie del 16 agosto: 200 voti contro i 137 della competitor. Ma la donna è stata indicata come capolista “al fine – si legge nell’elenco pubblicato sul sito del Movimento – di garantire l’equilibrio di genere tra i candidati capilista nei collegi plurinominali”. Quindi “si è proceduto all’inversione dell’ordine dei candidati”.

IN CALABRIA CAPILISTA CAFIERO DE RAHO E SCARPINATO

Due ex magistrati guideranno le liste del Movimento 5 Stelle in Calabria. L’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho sarà il capolista alla Camera, mentre Roberto Scarpinato, già procuratore generale a Palermo, è candidato al primo posto nel proporzionale del Senato. In lista alla Camera anche gli uscenti Vittoria Baldino, Riccardo Tucci e Anna Laura Orrico. Per il Senato in corsa Maria Elisabetta Barbuto e Giuseppe Auddino, al primo mandato a Palazzo Madama, e Teresa Sicoli.

IN SICILIA CONTE CAPOLISTA CON SCARPINATO E FLORIDIA

Giuseppe Conte capolista alla Camera, Roberto Scarpinato e Barbara Floridia al Senato. L’esito del voto delle parlamentarie porta diversi colpi di scena nello scacchiere del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Il leader dei pentastellati guiderà la lista nel collegio plurinominale Sicilia 1 della continua a leggere sul sito di riferimento