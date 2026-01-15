giovedì, 15 Gennaio , 26

M5s, Conte: Grillo? Senza lui e il suo Movimento non sarei qui

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 15 gen. (askanews) – “Grillo? Dentro. Perchè mica si può cancellare il fatto che c’è stato, che è riuscito con grande capacità propositiva, rivoluzionaria, a portare tantissimi cittadini che non votavano a credere nel rinnovamento della politica… Se oggi io sono qui è grazie a questa iniziativa”. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe Conte partecipando, intervistato a Willmedia, al gioco a chi sta dentro e chi sta fuori.

“Siamo ancora radicali e siamo scomodi, ci attaccano tutti”, “insieme al valore dell’onestà” su cui il Movimento Cinquestelle è nato “si è aggiunto quello della competenza”.

 Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

