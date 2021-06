M5s, Conte: “Nessuna rottura con Grillo, troveremo sintesi su nuovo statuto”

ROMA – “Non c’è nessun dramma in atto, nessuna rottura” in vista: con Beppe Grillo “troveremo una sintesi sul nuovo statuto”. Giuseppe Conto rassicura i senatori Cinquestelle durante una serie di incontri a palazzo Madama che, per evitare eccessivi assembramenti, si svolgono a gruppi divisi per commissioni.

Il dialogo col garante, assicura l’ex premier nei suoi colloqui a porte chiuse, va avanti e forse già domani i due si potrebbero incontrare a Roma.

Conte si è detto “ottimista” sul futuro del Movimento, fiducioso di superare le difficoltà di questi giorni e arrivare a un nuovo statuto. Un testo in cui scrivere, nero su bianco, che al garante spetta proteggere e interpretare i “valori” fondanti del Movimento. Mentre, ha spiegato Conte in un passaggio, la politica e le alleanze saranno appannaggio del nuovo capo.

