AGI – Alessandro Di Battista all’attacco poche ore dall’assemblea pubblica degli Stati generali del Movimento 5 stelle. Rivendica il suo attaccamento ai valori di M5s, lancia un j’accuse contro chi lo ha attaccato e che è genuflesso verso i padroni, chiede che siano rese pubbliche le preferenze ottenute dai 30 delegati che oggi pomeriggio parteciperanno al dibattito in streaming. Dal Movimento si getta acqua sul fuoco con il Capo politico, Vito Crimi ,che fa sapere, che si sta anadando verso una guida collegiale che rappresenterà tutte le anime della ‘creatura’ voluta da Beppe Grillo. Lo fa su Facebook e scrive: “Oggi mi viene chiesto a gran voce di entrare in un organo collegiale che non è stato ancora votato dagli iscritti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo M5s: Di Battista all’attacco, rendete pubblici i voti dei delegati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento