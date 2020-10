ROMA (ITALPRESS) – Se il M5S dovesse decidere per un terzo mandato anche ai parlamentari, Alessandro Di Battista lo lascerebbe. “Non sarebbe più il Movimento in cui mi ritroverei. Restare fermi a due mandati non è un’opzione, ma una regola fondativa del Movimento”, dice nell libro di Bruno Vespa.

Poi, dice che “il Movimento si sta indebolendo perchè sta tornando al bipolarismo. Il M5S è nato per ostacolare il bipolarismo che è il sistema più gradito all’establishment grazie al principio della finta alternanza e della spartizione di potere con le nomine”. Pensa di lasciare il Movimento chiede Vespa? “Se ne condivido il progetto resto,

L’articolo M5S, Di Battista “Se non condivido progetto me ne vado” proviene da Notiziedi.

