M5s, dilaga la protesta anti-Casaleggio, a che titolo parla?

AGI – Gira un documento nelle chat parlamentari del Movimento 5 stelle. Non è certo che verrà reso pubblico ma deputati e senatori stanno discutendo su come ‘reagire’ allo sfogo di ieri di Casaleggio, a quella che viene considerata una sorta di “lista di proscrizione” dei morosi, con tanto di minaccia di non poter garantire i servizi della piattaforma web. Oggi Grillo si è schierato al suo fianco: “I cittadini devono poter andare avanti potendo dire la loro con dei sistemi tecnologici. E non è una difesa di Rousseau, più o meno, è una difesa di una tecnologia che abbiamo fatto noi e dobbiamo ringraziare le persone che l’hanno fatta: Casaleggio padre e Casaleggio figlio”.

