AGI – La base dà il via libera al terzo mandato per Virginia Raggi e apre le porte alle alleanze locali con altre forze politiche. Con 39.235 voti (80,1 per cento) sulla piattaforma Rousseau, i militanti del Movimento 5 stelle hanno detto sì alla modifica del mandato zero, consentendo così alla sindaca di Roma di ricandidarsi, intenzione annunciata dalla stessa Raggi qualche giorno fa e subito benedetta da Beppe Grillo in persona.

Semaforo verde dei militanti anche alle alleanze per le elezioni comunali: 329.196 i voti a favore. Ma la percentuale fa riflettere i pentastellati: il 59,9% della base è d’accordo a derogare alla linea fin qui seguita di correre da soli.

L’articolo M5s e Pd sono più alleati di prima, ma c’è il grosso nodo Raggi proviene da Notiziedi.

